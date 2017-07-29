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29. 07. 2017

В Турции из горящего отеля выселили 400 человек

В турецкой Анталии в субботу, 29 июля, загорелся пятизвездочный отель, сообщает Mynet. Огонь вспыхнул около 8.00 в районе кухни одного из элитных отелей Кемера.

Сотрудникам отеля пришлось эвакуировать почти 400 отдыхающих, среди которых иностранцы и турецкие граждане.

В больницу доставили 14 человек, среди них четверо россиян и десять турок. Некоторых туристов эвакуировали через балкон.

Как сообщает Hurriyet, гости отеля жаловались, что противопожарная система в отеле не работала. Также были заперты двери к пожарным лестницам.

 
 

Ранее в столице Филиппин в гостиничном комплексе Resorts World Manila произошла стрельба. 

Источник: korrespondent.net
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