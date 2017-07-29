На Харьковщине 13 украинцев пытались попасть в РФ

В Харьковской области пограничники задержали 13 украинцев при попытке незаконно пересечь границу с Россией. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в субботу, 29 июля.

По данным пограничников, ночью в рамках проведения совместной пограничной операции "Граница-2017" на направлении населенных пунктов Охримовка (Украина) – Красное (Российская Федерация) с помощью тепловизора были обнаружены два движущихся к границе неизвестных транспортных средства.

В трех метрах от госграницы правоохранители задержали один УАЗ, в котором было 12 украинцев. Второе авто, УАЗ Патриот, попыталось скрыться, но после нескольких предупредительных выстрелов в 30 метрах от государственной границы остановилось. Водитель также был задержан.

"Все задержанные оказались гражданами Украины жителями Харьковской области Волчанского района. Сейчас они задержаны в административном порядке для составления документов о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины", – сообщили пограничники.

Напомним, недавно в Чернобыльской зоне задержали 20-летнего россиянина, который незаконно проник вне контрольно-пропускных пунктов для экстремального туризма.

Источник: korrespondent.net