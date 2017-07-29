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29. 07. 2017

Конгресс США запросит доклад о влиянии России на выборы

Палата представителей Конгресса США запросит у разведки отчет о влиянии Российской Федерации на президентские выборы в 2016 году. Об этом говорится в законопроекте о выделении средств разведке на 2018 года, опубликованном на сайте Конгресса.

Согласно документу, у разведки запросят отчет о мерах внешней контрразведки и угрозах кибербезопасности Федеральных избирательных кампаний. Также запросят оценку финансирования угроз, связанных с США.

Кроме того, не позднее, чем через т60 дней после вступления законопроекта в силу, директор американской разведки Дэниэл Коутс должен представить доклад о влиянии РФ на выборы в Америке.

Ранее директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия делает все возможное для того, чтобы "создавать сложности на пути проведения США своей внешней политики". 

Источник: korrespondent.net
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