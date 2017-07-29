В Африке разбился самолет украинской авиакомпании

В островном государстве Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке потерпел крушение грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air. Члены экипажа получили травмы, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

"Час назад при взлете с острова Сан-Томе (Сан-Томе и Принсипи) потерпел крушение грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air. Предварительная информация, это попадание стаи птиц в правый двигатель во время взлета", – написал Лавренюк на своей странице в Facebook.

Он отметил, что все члены экипажа живы, но получили травмы. Лавренюк заверил, что ситуация держится на контроле.

CAVOK Air – авиакомпания, основанная в 2011 году в Киеве. В 2012 году получила сертификат Госавиаслужбы Украины. Выполняет грузовые перевозки, специальные грузовые перевозки; перевозки чартерных грузов; планирование и обеспечение полетов.

Как сообщал Корреспондент.net, в четверг, 27 июля, в Стамбуле украинский летчик Александр Акопов совершил героическую посадку пассажирского лайнера турецкой компании Atlasglobal в аэропорту имени Ататюрка.

Источник: korrespondent.net