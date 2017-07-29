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29. 07. 2017

В Кривом Роге пронесся смерч

В Долгинцевском районе Кривого Рога в результате урагана, пронесшегося в пятницу, 28 июля, на 16 улицах повреждены кровли 81 жилого дома и 12 хозяйственных сооружений, повреждены четыре легковых автомобиля. Также повалены 35 деревьев, повреждены газопровод и линии электропередачи, сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Днепропетровской области.

В результате непогоды Долгинцевский район города частично остался без электроснабжения. Также обесточены 15 населенных пунктов Криничанского и семь населенных пунктов Верхнеднепровского района области.

В городе Перещепино Новомосковского района частично повреждена кровля школы, сорван и поврежден профнастил, повреждены конек и фронтон крыши, а с крыши трансформаторной подстанции на территории другой школы сорваны 25 кв. м шифера.

Также повреждены кровли двух частных жилых домов.

Напомним, в Украине 29-30 июля в большинстве областей пройдут дожди, но запад очистится от облаков и осадков – там будет преимущественно солнечно.

Источник: korrespondent.net
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