Польша выпустит паспорта с изображением Мемориала орлят во Львове

В Польше к столетию независимости в 2018 году выпустят паспорта в новом дизайне. Среди других изображений планируется разместить Мемориал орлят во Львове. Об этом пишет Wyborcza.

Как сообщает Министерство внутренних дел Польши, на страницах нового паспорта будут изображены важные исторические лица страны.

Еще в мае была создана группа экспертов, которые разработали 26 графических рисунков для нового документа. На данный момент утверждены 13 рисунков, среди них – Мемориал орлят во Львове.

Мемориал орлят – польский военный мемориал во Львове. "Орлята" – это участники боев против войск Западно-украинской народной республики (1918-1919 г.) и против большевиков (1920 г.). Погибшие поляки были похоронены на Лычаковском кладбище во Львове.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил о том, что Польша пытается навязать Украине свое видение чувствительных исторических событий, учитывая отсутствие в Украине собственной оценки прошлого.

Напомним, Польша хочет отгородиться от Украины забором в рамках борьбы с африканской чумой свиней.

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Источник: korrespondent.net