Иран заявляет об ударе с авианосца Nimitz

Авианосец военно-морских сил США Nimitz приблизился к патрульным суднам Ирана и сделал предупредительный выстрел. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на информацию иранского корпуса стражей Исламской революции.

Иран назвал это провокационным шагом. После инцидента авианосец и корабль сопровождения покинули этот район.

В сообщении говорится, что американские корабли были под наблюдением иранских фрегатов. Авианосец направил вертолет к иранской нефтегазовой платформе Resalat и близко подошел к иранским кораблям, говорится в сообщениях иранских информационных агентств.

Отметим, что на прошлой неделе патрульный корабль ВМС США USS Thunderbolt в северной части Персидского залива сделал предупредительные выстрелы, когда иранское судно перекрыло ход американскому кораблю.

Как сообщал Корреспондент.net, в апреле нынешнего года США ввели санкции против Ирана из-за его программы баллистических ракет. Тогда ограничения коснулись 13 физлиц и 12 учреждений.

В июле США расширили санкции против Ирана. В санкционный список добавили еще 18 физических и юридических лиц.

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Источник: korrespondent.net