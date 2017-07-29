Лента RSS
Подписаться на ленту
29 июля 2017, суббота, 17:41
+21°C
Завтра +24°C
+21°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,27
29. 07. 2017

Иран заявляет об ударе с авианосца Nimitz

Авианосец военно-морских сил США Nimitz приблизился к патрульным суднам Ирана и сделал предупредительный выстрел. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на информацию иранского корпуса стражей Исламской революции.

Иран назвал это провокационным шагом. После инцидента авианосец и корабль сопровождения покинули этот район. 

В сообщении говорится, что американские корабли были под наблюдением иранских фрегатов. Авианосец направил вертолет к иранской нефтегазовой платформе Resalat и близко подошел к иранским кораблям, говорится в сообщениях иранских информационных агентств.

Отметим, что на прошлой неделе патрульный корабль ВМС США USS Thunderbolt в северной части Персидского залива сделал предупредительные выстрелы, когда иранское судно перекрыло ход американскому кораблю.

Как сообщал Корреспондент.net, в апреле нынешнего года США ввели санкции против Ирана из-за его программы баллистических ракет. Тогда ограничения коснулись 13 физлиц и 12 учреждений.

В июле США расширили санкции против Ирана. В санкционный список добавили еще 18 физических и юридических лиц.

Белый дом против укрепления позиций Ирана в Сирии

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.