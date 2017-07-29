Полиция усилила патрули в городах Донбасса

Накануне выходных полиция Донецкой области увеличила число нарядов, задействованных на охрану общественного порядка, на 1 тысячу правоохранителей. В частности, максимальные силы будут заботиться о безопасности в Мариуполе, где два дня подряд будут проходить футбольные матчи в рамках чемпионата Украины, сообщает пресс-служба регионального управления Нацполиции.

На главных площадях городов одновременно по всей области состоялся публичный инструктаж сотрудников полиции и Нацгвардии, которые будут нести службу в течение ближайших дней.

"Чтобы максимально плотно перекрыть патрулями территорию обслуживания было увеличено число пеших нарядов. На дежурство в Донецкой области заступили 344 пеших нарядов в составе почти 700 полицейских, 22 группы быстрого реагирования, 44 экипажа патрульной полиции, 10 автопатрулей", – говорится в сообщении.

Только в Мариуполе на патрулирование вышли более 270 правоохранителей. К тому же, ночью прифронтовой город находиться под охраной бойцов спецподразделения КОРД, которые будут объезжать все районы в составе бронепатрулей.

"С целью безопасности усилен контроль на въездах-выездах из города и всех стоп-контролях. Для более быстрой и качественной проверки на всех блокпостах число полицейских значительно увеличено. Кроме того, вокруг Мариуполя дополнительно созданы пять мобильных блокпостов, где будут дежурить сотрудники полиции и нацгвардейцы", – отметили в ведомстве.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Киеве полиция усилила меры безопасности – правопорядок обеспечивали 900 правоохранителей. Такие меры были приняты в связи с визитом в столицу иностранных делегаций, проведением футбольного матча и других массовых мероприятий.

Источник: korrespondent.net