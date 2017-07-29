Лента RSS
Подписаться на ленту
29 июля 2017, суббота, 17:43
+21°C
Завтра +24°C
+21°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,27
29. 07. 2017

Полиция усилила патрули в городах Донбасса

Накануне выходных полиция Донецкой области увеличила число нарядов, задействованных на охрану общественного порядка, на 1 тысячу правоохранителей. В частности, максимальные силы будут заботиться о безопасности в Мариуполе, где два дня подряд будут проходить футбольные матчи в рамках чемпионата Украины, сообщает пресс-служба регионального управления Нацполиции.

На главных площадях городов одновременно по всей области состоялся публичный инструктаж сотрудников полиции и Нацгвардии, которые будут нести службу в течение ближайших дней.

"Чтобы максимально плотно перекрыть патрулями территорию обслуживания было увеличено число пеших нарядов. На дежурство в Донецкой области заступили 344 пеших нарядов в составе почти 700 полицейских, 22 группы быстрого реагирования, 44 экипажа патрульной полиции, 10 автопатрулей", – говорится в сообщении.

Только в Мариуполе на патрулирование вышли более 270 правоохранителей. К тому же, ночью прифронтовой город находиться под охраной бойцов спецподразделения КОРД, которые будут объезжать все районы в составе бронепатрулей.

"С целью безопасности усилен контроль на въездах-выездах из города и всех стоп-контролях. Для более быстрой и качественной проверки на всех блокпостах число полицейских значительно увеличено. Кроме того, вокруг Мариуполя дополнительно созданы пять мобильных блокпостов, где будут дежурить сотрудники полиции и нацгвардейцы", – отметили в ведомстве.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Киеве полиция усилила меры безопасности – правопорядок обеспечивали 900 правоохранителей. Такие меры были приняты в связи с визитом в столицу иностранных делегаций, проведением футбольного матча и других массовых мероприятий.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.