МИД: Украинцы не пострадали во время пожара в турецком отеле

Граждане Украины не пострадали в пожаре, который произошел в одном из пятизвездочных отелей на турецком курорте Кемер. Об этом сообщает пресс-служба Консульской службы МИД.

"Консул сообщает об отсутствии украинцев среди пострадавших во время пожара в отеле в Турции", – сообщили украинские дипломаты в Twitter.

Напомним, сегодня утром в турецком Кемере загорелся пятизвездочный отель. Пришлось эвакуировать почти 400 отдыхающих. В больницу доставили 14 человек, среди них четверо россиян и десять турок.

При этом гости отеля жаловались, что противопожарная система в отеле не работала. Также были заперты двери к пожарным лестницам.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в столице Филиппин в гостиничном комплексе Resorts World Manila произошла стрельба. Ответственность за это нападение взяли на себя террористы Исламского государства.

Источник: korrespondent.net