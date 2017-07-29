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29. 07. 2017

В Кривом Роге зафиксировали землетрясение

Сегодня в Кривом Роге был зафиксирован подземный толчок магнитудой 4,1 балла. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"По информации Главного центра специального контроля в 6:31 29.07 в городе Кривой Рог зарегистрирован подземный толчок магнитудой 4,1 балла по шкале Рихтера", – сообщил Зубко в Twitter.

Он также добавил, что негативных последствий землетрясения нет.

"Было выяснено, что на шахте Юбилейная в городе Кривой Рог проводились подземные взрывные работы", – отметил Зубко.

1/1 За інформ.Головного центру спец.контролю о 6:31 хв. 29.07 у м.Кривий Ріг зареєстр. підзем.поштовх магнітудою 4,1 бали за шкалою Ріхтера

— Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) 29 июля 2017 г.
 

1/2 Без негативних наслідків. Було з’ясовано що на шахті «Ювілейна» м. Кривий Ріг проводилися підземні вибухові роботи

— Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) 29 июля 2017 г.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в Кривом Роге был зафиксирован смерч и пронесся ураган. В результате на 16 улицах были повреждены кровли 81 жилого дома и 12 хозяйственных сооружений, повреждены четыре легковых автомобиля. Также повалены 35 деревьев, повреждены газопровод и линии электропередачи.

Украинцы в соцсетях пишут о землетрясении

Источник: korrespondent.net
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