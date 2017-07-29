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29. 07. 2017

В России загорелись склады со снарядами

Сегодня вечером в российском городе Комсомольск-на-Амуре начался пожар на военных складах, где хранятся снаряды, сообщает местное издание ДВновости.

"На место происшествия стянуты все пожарные подразделения города. Официальной информации пока нет, но, по словам диспетчеров, приступить к тушению пожара огнеборцы пока не могут, так как "боеприпасы летят в разные стороны, ждем оцепления с бронетехникой", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники полиции перекрыла все дороги. Горят склады боеприпасов Таллиннского полка.

В свою очередь Интерфакс со ссылкой на источники сообщает, что среди основных причин пожара называются неосторожное хранение боеприпасов, а также природные факторы.

"Будут рассмотрены также и другие версии. Окончательно установить причину можно будет лишь после того, как пожар будет потушен, – сказал источник. – Пока из-за угрозы жизни военнослужащих подойти к месту пожара для его тушения практически невозможно".

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в апреле в населенном пункте Халино Курского района Курской области на территории воинской части загорелся склад артиллерийского вооружения.

В Балаклее сгорело боеприпасов на миллиарды

Источник: korrespondent.net
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