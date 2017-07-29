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29. 07. 2017

В Грузию прибыла вторая партия военной техники США

В Грузию прибыла очередная партия американской военной техники, которая примет участие в международных военных учениях НАТО Достойный партнер-2017 (Noble Partner-2017). Об этом сообщает Грузия Online.

Так, в портовой город Поти прибыла вторая партия бронемашин Страйкер. За разгрузкой американской военной техники следил заместитель главы Генштаба ВС Грузии полковник Николоз Джанджгава.

Кроме того, на военном аэродроме в Алексеевке близ Тбилиси встречали участников учений – военнослужащих Европейского командования армии США.

Отмечено, что в учениях также будут задействованы немецкие бронетранспортеры GTK Boxer, американские танки Abrams и пехотные боевые машины M2 Bradley и Stryker, а также американский военный самолет C-130.

Как сообщал Корреспондент.net, 26 июля в Грузию прибыла первая партия военной техники США для участия в учениях Достойный партнер-2017. Танки и бронемашины, прибывшие в Поти, были доставлены на место учений по железной дороге.

Это уже третьи по счету учения Достойный партнер в Грузии, но в этом году они будут самыми масштабными. В них примут участие около трех тысяч военных из стран НАТО и партнеров альянса, включая Украину.

Источник: korrespondent.net
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