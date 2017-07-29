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29. 07. 2017

Тиллерсон о санкциях: Ждем шага навстречу от РФ

Утвержденные Конгрессом и Сенатом США новые санкции против России отображают желание американского народа видеть шаги по улучшению отношений со стороны РФ. Об этом говорится в официальном заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

"Почти единодушное голосование за законодательство о санкциях в Конгрессе отображают сильное желание американского народа видеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США. Мы надеемся, что между нашими двумя странами будет сотрудничество по основным глобальным вопросам, и эти санкции больше не понадобятся", – говорится в заявлении главы Госдепа.

Тиллерсон также добавил, что "США будут работать с союзниками, чтобы послание в Россию, Иран и КНДР были четко поняты".

Как сообщал Корреспондент.net, накануне МИД России ввело ответные меры на принятие Конгрессом США нового пакета антироссийских санкций. Ведомство запретило посольству США пользоваться дачей в Серебряном бору и складами в Москве, а также потребовало приравнять количество американских дипломатов в России к количеству российских дипломатов в США.

Президент России Владимир Путин одобрил ответ МИД на новые санкции США.

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Источник: korrespondent.net
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