ВСУ понесли потери под Красногоровкой – штаб

С начала нынешних суток подразделения сепаратистов два раза прицельно обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Это привело к гибели одного и ранению шестерых бойцов, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На мариупольском направлении, около 8:00, преступники ударили из миномета калибра 120 мм по позициям сил АТО на подступах к Красногоровке. Три мины легли недалеко от нашего опорного пункта. В результате этого обстрела один военнослужащий ВС Украины погиб, шестеро получили ранения различной степени", – говорится в сообщении.

Второй факт применения противником оружия зафиксирован неподалеку Новотошковского – там открывался огонь из гранатометов.

Как сообщал Корреспондент.net, за минувшие сутки, 28 июля, сепаратисты 19 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. ВСУ пришлось 11 раз открывать ответный огонь.

Источник: korrespondent.net