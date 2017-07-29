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29. 07. 2017

Порошенко дал орден пилоту, посадившему самолет в Стамбуле

Президент Петр Порошенко наградил орденом За мужество IIIстепени украинского летчика Александра Акопова, который 27 июля в сложных погодных условиях выполнил посадку пассажирского лайнера в аэропорту Стамбула имени Ататюрка.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В указе отмечается, что Акопов "в чрезвычайно сложных погодных условиях спас жизнь 121 пассажира и 6 членов экипажа, безупречно выполнил посадку аварийного пассажирского лайнера".

В указе президента говорится, что украинец отмечен высокой государственной наградой за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга и высокий профессионализм.

Также Порошенко позвонил Акопову и лично поблагодарил пилота за его поступок.

"Украина гордится такими сыновьями", – отметил президент во время разговора и пообещал лично вручить награду летчику.

В свою очередь Акопов рассказал Порошенко подробности инцидента.

Как сообщал Корреспондент.net, 27 июля Airbus A320 турецкой авиакомпании Atlasglobal, пилотируемый пилотами из Украины, совершил в Стамбуле аварийную посадку, после того как град разбил носовую часть самолета и стекло в кабине пилотов. Александр Акопов посадил самолет вслепую.

Источник: korrespondent.net
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