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29. 07. 2017

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Юрия Вербицкого

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Александру Волкову, подозреваемому в организации похищения нардепа Игоря Луценко и убийстве активиста Евромайдана Юрия Вербицкого в 2014 году, в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Об этом сообщает телеканал 112 Украина.

У Александра Волкова есть 10 дней для обжалования решения в апелляционном суде. Он является одиннадцатым подозреваемым по данному делу. Десятеро остальных находятся в розыске.

Напомним, Юрий Вербицкий – кандидат физико-математических наук, сейсмолог львовского Института геофизики Национальной академии наук. Он был волонтером на Майдане, работал на кухне. Поехал в Киев, взяв отпуск на работе. В январе 2014года был похищен неизвестными вместе с Игорем Луценко.

Позже стало известно, что Юрий Вербицкий найден мертвым возле села Гнедин в Бориспольском районе Киевской области.

Источник: korrespondent.net
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