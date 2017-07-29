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29. 07. 2017

США потратили на военный центр под Львовом $22 млн

США предоставили оборудование на сумму 22 млн долларов для военного учебного центра в Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

"В учебном центре, что в Яворове, в следующем месяце откроется имитационный центр, который станет одним из лучших в Европе. Его площадь составляет 3,5 тысячи квадратных метров. США оказали помощь оборудованием на сумму 22 млн долларов", – говорится в сообщении.

Глава военного ведомства Степан Полторак заверил, что у украинских военных есть "полное взаимопонимание с иностранными инструкторами".

"Они нам помогают готовить методическую литературу и непосредственно наших инструкторов. Кроме того, они помогают нам понять, что необходимо для оснащения армии", – сказал министр обороны Украины.

По его словам, совместная подготовка дает "хорошие шансы на получение критериев и стандартов, которые существуют во всех странах Альянса".

Как сообщал Корреспондент.net, США за три года потратили более 600 млн долларов на материально-техническую помощь украинским военным и подготовку вооруженных сил Украины.

Ранее спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер заявил, что в Украине российских танков больше, чем есть у всей Западной Европы. Он отметил, что администрация Трампа рассматривает возможность поставки оборонительного оружия Украине.

Источник: korrespondent.net
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