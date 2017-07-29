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29. 07. 2017

В Швейцарии открыли самый длинный висячий мост

В швейцарском кантоне Вале открыли самый длинный в мире висячий пешеходный мост. Его протяженность достигает почти 500 метров, пишет 20 Minuten.

Отмечается, что мост назван в честь Чарльза Куонена – одного из спонсоров строительства сооружения, которое находится на высоте около 80 м над землей.

При этом ширина самого моста составляет 65 см. Всего на строительство объекта было потрачено 730 тысяч швейцарских франков (чуть более 750 тысяч долларов).

Как сообщал Корреспондент.net, в 2016 году в Китае открыли самый длинный в мире стеклянный мост на высоте почти 400 метров. Он может вместить до 800 человек одновременно.

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Источник: korrespondent.net
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