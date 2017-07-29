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29. 07. 2017

В Нигерии автобус врезался в грузовик: 18 жертв

Не менее 18 человек погибли в ДТП с участием автобуса и грузовика на северо-западе Нигерии, сообщает Синьхуа со ссылкой на местную дорожную полицию.

По данным агентства, автобус врезался на большой скорости в стоявший на дороге грузовик.

Пятнадцать пассажиров автобуса, включая водителя, погибли на месте, еще трое скончались позже в больнице от полученных травм.

По предварительной информации, водитель грузовика не выставил аварийных знаков.

Как сообщал Корреспондент.net, 22 июля в Николаеве столкнулись микроавтобус и грузовик. Тогда погибли три человека, еще один пострадал. Среди жертв ДТП оказался 6-летний ребенок.

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Источник: korrespondent.net
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