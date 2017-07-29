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29. 07. 2017

РФ не отменит поставки ракетных двигателей в США

Россия пока не намерена прекращать поставки ракетных двигателей США. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, передает Интерфакс.

"Мы видим все сильные и слабые стороны Соединенных Штатов, мы принимаем во внимание лозунг: "Космос вне политики", но ничто не вечно под Луной", – сказал Рогозин в интервью телеканалу Россия 24 (ВГТРК).

Он подчеркнул, что этот вопрос относится к компетенции президента России и Совета безопасности РФ.

В 1997 году Москва и Вашингтон заключили соглашение почти на $1 млрд о поставках 101 двигателя РД-180. Полтора года назад Конгресс США ввел запрет на их использование после 2019 года, но затем отменил его, когда стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших трех лет в США созданы не будут. Сразу после этого консорциум United Launch Alliаnce (ULA) заказал у НПО Энергомаш дополнительно 20 РД-180.

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе МИД России ввело ответные меры на принятие Конгрессом США нового пакета антироссийских санкций. Ведомство запретило посольству США пользоваться дачей в Серебряном бору и складами в Москве, а также потребовало приравнять количество американских дипломатов в России к количеству российских дипломатов в США.

Президент России Владимир Путин одобрил ответ МИД на новые санкции США.

Источник: korrespondent.net
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