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29. 07. 2017

В Ливии сбит истребитель национальной армии

Истребитель Ливийской национальной армии (ЛНА) был сбит ракетой над городом Дерна на севере страны. Два члена экипажа задержаны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ВВС страны.

Истребитель МиГ-21 был сбит ракетой после того, как он произвел авиаудар по позициям боевиков, – рассказал представитель авиационной базы Benina Насер Хасси.

Напомним, в Ливии сейчас двоевластие − на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.

Как сообщал Корреспондент.net, в начале июля силы ЛНА освободили от террористических группировок второй по значимости города Ливии – Бенгази.

СМИ: Египет нанес удары по террористам в Ливии

Источник: korrespondent.net
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