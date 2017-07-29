Лента RSS
Подписаться на ленту
29 июля 2017, суббота, 23:46
+18°C
Завтра +24°C
+18°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,27
29. 07. 2017

В анкете на получение гражданства не моя подпись – Саакашвили

Подпись в копии анкеты на получение украинского гражданства Михаила Саакашвили, которая была ранее обнародована, принадлежит не ему. Об этом заявил сам экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook.

"Я в шоке! Только что посмотрел копию анкеты, опубликованную с подачи Администрации президента один из лидеров его фракции (Владимиром Арьевым – ред). На основании вот этого документа президент лишил меня гражданства. Я с полной ответственностью утверждаю, что это - не моя подпись и не мной заполненная анкета", – написал Саакашвили.

Экс-глава Одесской ОГА требует немедленно провести графическую экспертизу.

"Здесь мы имеем дело с уголовным преступлением", – отметил Саакашвили, добавив, что "высоко в государственную власть проникли мошенники".

 

На Майдане собралось вече в поддержку Саакашвили

Как сообщал Корреспондент.net, президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. В пресс-службе Администрации президента сообщили, что прекращение гражданства Саакашвили обусловлено поданной им недостоверной информацией при оформлении гражданства.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.