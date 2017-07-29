В анкете на получение гражданства не моя подпись – Саакашвили

Подпись в копии анкеты на получение украинского гражданства Михаила Саакашвили, которая была ранее обнародована, принадлежит не ему. Об этом заявил сам экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook.

"Я в шоке! Только что посмотрел копию анкеты, опубликованную с подачи Администрации президента один из лидеров его фракции (Владимиром Арьевым – ред). На основании вот этого документа президент лишил меня гражданства. Я с полной ответственностью утверждаю, что это - не моя подпись и не мной заполненная анкета", – написал Саакашвили.

Экс-глава Одесской ОГА требует немедленно провести графическую экспертизу.

"Здесь мы имеем дело с уголовным преступлением", – отметил Саакашвили, добавив, что "высоко в государственную власть проникли мошенники".





На Майдане собралось вече в поддержку Саакашвили

Как сообщал Корреспондент.net, президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. В пресс-службе Администрации президента сообщили, что прекращение гражданства Саакашвили обусловлено поданной им недостоверной информацией при оформлении гражданства.

Источник: korrespondent.net