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29. 07. 2017

Методы давления на Россию не работают – МИД РФ

 
Вашингтон не добьется санкциями улучшения отношений с Москвой, слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона в этой связи "вызывают только недоумение". Об этом говорится в заявлении посольства России в США, сообщает РИА Новости.
 
"Заявление Госдепа от 29 июля по одобренному в Конгрессе санкционному законопроекту не может вызывать ничего, кроме недоумения. В Вашингтоне так и не поняли, что методы давления и нажима в отношении России не работают, и уж тем более санкциями не добиться улучшения отношений", – сообщили в российской дипмиссии.
 
Напомним, ранее Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе США свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США".

Путин о новых санкциях США: Цинизм и хамство
 
Госсекретарь США также выразил надежду, что сотрудничество с РФ по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.

Источник: korrespondent.net
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