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30. 07. 2017

Пограничники задержали двух сталкеров возле Чернобыльской зоны

 
Двух жителей Киева, которые пытались попасть в зону отчуждения, обнаружили вечером 28 июля пограничники отдела Иванков Житомирского отряда совместно с представителями Национальной полиции в Киевской области, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
 
"Граждане Украины, мужчины в возрасте 28 и 29 лет, пытались попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха", – говорится в сообщении.
 
На правонарушителей составлены административные материалы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местности, подвергшейся радиоактивному загрязнению.

В Чернобыльской зоне задержали сталкера из Москвы
 
Как сообщал Корреспондент.net, в Чернобыльской зоне задержали молодых сталкеров из Латвии.

Источник: korrespondent.net
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