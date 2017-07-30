Пограничники задержали двух сталкеров возле Чернобыльской зоны

Двух жителей Киева, которые пытались попасть в зону отчуждения, обнаружили вечером 28 июля пограничники отдела Иванков Житомирского отряда совместно с представителями Национальной полиции в Киевской области, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"Граждане Украины, мужчины в возрасте 28 и 29 лет, пытались попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха", – говорится в сообщении.





В Чернобыльской зоне задержали сталкера из Москвы На правонарушителей составлены административные материалы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местности, подвергшейся радиоактивному загрязнению.

Как сообщал Корреспондент.net , в Чернобыльской зоне задержали молодых сталкеров из Латвии.

Источник: korrespondent.net