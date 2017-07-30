Деканоидзе подтвердила возвращение грузинского гражданства

Экс-глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе вернула грузинское гражданство. Об этом она сообщила в эфире телеканала 112 Украина.

"У меня не было другого гражданства, кроме украинского. Через несколько месяцев после того, как я покинула должность (главы Нацполиции Украины – ред.), я подала заявление президенту Грузии и получила повторно грузинское гражданство. Я родилась в Грузии, поэтому по закону это возможно", – отметила экс-глава Нацполиции.

По словам Деканоидзе, у нее есть большое желание принимать активное участие в грузинской политике.

"Я думаю, сейчас это очень важно, не только для того, чтобы не допустить откат, но и не допустить возвращения в российскую орбиту. Это очень важно для меня, это дело чести", – подчеркнула экс-глава Нацполиции.

Деканоидзе лишилась гражданства Грузии после того, как была назначена на государственную должность в Украине.



В Грузии задержали сына Хатии Деканоидзе

Напомним, Деканоидзе подала в отставку с поста главы Нацполиции Украины 14 ноября 2016 года.

Источник: korrespondent.net