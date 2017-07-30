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30. 07. 2017

Формат работы полиции в зоне АТО изменится

 
Формат несения службы полицейскими в районе зоны проведения АТО будет изменен. Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев по итогам визита на базу постоянной дислокации подразделения Миротворец в Боярку Киевской области.
 
По его словам, изменение формата несения службы позволит усовершенствовать работу полиции в Донецкой и Луганской областях.
 
Обращаясь на построении к 250 служащим полка Миротворец, Князев отметил, что кроме патрулирования и выездов на спецоперации перед подразделением будет стоять больше задач: их будут привлекать к большему количеству операций, в том числе и касающиеся патрулирования в составе групп быстрого реагирования.
 
"Реформа полиции не стоит на месте, и ваше подразделение ждут изменения в работе. Вы имеете бесценный опыт в зоне проведения боевых действий. И этот опыт пригодится и здесь в борьбе с преступностью на территории Киевщины. Привыкайте к новой работе в новой полиции. Это касается и всех подразделений патрульной службы особого назначения", – подчеркнул глава Нацполиции.
 
Все сотрудники полка Миротворец являются добровольцами, с мая 2014 года в составе своих подразделений они несли службу в зоне АТО. Принимали участие в боевых действиях в Иловайске, Станице Луганской, Дебальцевом.
 
После проведения 4-х месяцев специальной подготовки и боевого слаживания, в декабре 2015 года, полк отправился для выполнения поставленных задач в зоне АТО. Типичные задачи подразделения – борьба с терроризмом, обеспечение охраны общественной безопасности и порядка, охрана важных объектов государственного значения.

В Одессе заработал велопатруль полиции
 
Напомним, ранее в Нацполиции подвели итоги работы за первое полугодие 2017 года. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что динамика работы полиции уверенно положительная.

Источник: korrespondent.net
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