Формат работы полиции в зоне АТО изменится

Формат несения службы полицейскими в районе зоны проведения АТО будет изменен. Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев по итогам визита на базу постоянной дислокации подразделения Миротворец в Боярку Киевской области.

По его словам, изменение формата несения службы позволит усовершенствовать работу полиции в Донецкой и Луганской областях.

Обращаясь на построении к 250 служащим полка Миротворец, Князев отметил, что кроме патрулирования и выездов на спецоперации перед подразделением будет стоять больше задач: их будут привлекать к большему количеству операций, в том числе и касающиеся патрулирования в составе групп быстрого реагирования.

"Реформа полиции не стоит на месте, и ваше подразделение ждут изменения в работе. Вы имеете бесценный опыт в зоне проведения боевых действий. И этот опыт пригодится и здесь в борьбе с преступностью на территории Киевщины. Привыкайте к новой работе в новой полиции. Это касается и всех подразделений патрульной службы особого назначения", – подчеркнул глава Нацполиции.

Все сотрудники полка Миротворец являются добровольцами, с мая 2014 года в составе своих подразделений они несли службу в зоне АТО. Принимали участие в боевых действиях в Иловайске, Станице Луганской, Дебальцевом.





В Одессе заработал велопатруль полиции После проведения 4-х месяцев специальной подготовки и боевого слаживания, в декабре 2015 года, полк отправился для выполнения поставленных задач в зоне АТО. Типичные задачи подразделения – борьба с терроризмом, обеспечение охраны общественной безопасности и порядка, охрана важных объектов государственного значения.

Напомним, ранее в Нацполиции подвели итоги работы за первое полугодие 2017 года. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что динамика работы полиции уверенно положительная.

Источник: korrespondent.net