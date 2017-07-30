В Канаде пенсионер второй раз выиграл в лотерею миллион долларов

Пенсионер из канадского Квебека во второй раз выиграл в лотерею миллион долларов, сообщает Associated Press.

69-летний Жюль Паран сорвал джекпот в размере 1,2 миллиона канадских долларов в онлайн-лотерее.

Казино оценивало шанс подобного выигрыша как один к 32 миллионам.

В 2008 году канадец уже выигрывал миллион в лотерею.

Мужчина отметил, что азартные игры являются одним из главных его увлечений, и прекращать участвовать в них он не собирается. На выигранные деньги пенсионер намерен построить себе новый дом.



Канадец выиграл в лотерею $38 млн

Ранее сообщалось, что во Франции безработный выиграл в лотерею миллион евро.

Источник: korrespondent.net