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30. 07. 2017

В Канаде пенсионер второй раз выиграл в лотерею миллион долларов

 
Пенсионер из канадского Квебека во второй раз выиграл в лотерею миллион долларов, сообщает Associated Press. 
 
69-летний Жюль Паран сорвал джекпот в размере 1,2 миллиона канадских долларов в онлайн-лотерее. 
 
Казино оценивало шанс подобного выигрыша как один к 32 миллионам. 
 
В 2008 году канадец уже выигрывал миллион в лотерею.
 
Мужчина отметил, что азартные игры являются одним из главных его увлечений, и прекращать участвовать в них он не собирается. На выигранные деньги пенсионер намерен построить себе новый дом.

Канадец выиграл в лотерею $38 млн
 
Ранее сообщалось, что во Франции безработный выиграл в лотерею миллион евро.

Источник: korrespondent.net
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