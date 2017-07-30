Просить политубежища нигде не буду – Саакашвили

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает себя гражданином Украины и не намерен просить политического убежища или принимать гражданство какой-либо другой страны. Об этом политик заявил в интервью грузинской телекомпании Рустави 2.

"У меня нет ни намерения, ни желания, и никакие действия в этом направлении (просить политубежище или принимать другое гражданство – ред.) я предпринимать не собираюсь. Решение Порошенко было незаконным шагом испуганного человека, он нарушил конституцию Украины и ее международные обязательства. Я являюсь гражданином Украины вне зависимости от того, какие документы были подписаны", – заявил Саакашвили.

По словам экс-главы Одесской ОГА, он намерен осуществить осенью в Украине вместе со своей командой большую мобилизацию.

"У нас есть конкретные планы, мы активно подключены в организации всего мероприятия, мы проведем консультации со всеми правовыми инстанциями, украинскими и зарубежным юристами", – отметил Саакашвили.



Под АП подрались сторонники Саакашвили

Как сообщал Корреспондент.net, президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. В пресс-службе Администрации президента сообщили, что прекращение гражданства Саакашвили обусловлено поданной им недостоверной информацией при оформлении гражданства.

Источник: korrespondent.net