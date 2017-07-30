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30. 07. 2017

США созывают экстренное заседание Совбеза ООН из-за КНДР – СМИ

США надеются в воскресенье, 30 июля, созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с недавним испытанием баллистической ракеты КНДР. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на дипломатов ООН.

По их словам, США хотят, чтобы Совбез ООН собрался и обсудил ответ международного сообщества на испытания КНДР.

Отмечается, что при этом официальный запрос на экстренное заседание Вашингтоном сделан не был.

"Мы не призывали к встрече", – сказал постпред США при ООН Никки Хейли.

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Напомним, 28 июля Северная Корея произвела очередной запуск ракеты в сторону Японии. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Хвасон-14 являются "строгим предупреждением США" и еще раз доказали способность страны осуществлять ракетные пуски из любой точки в различное время.

Источник: korrespondent.net
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