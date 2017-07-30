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30. 07. 2017

В Австралии предотвратили готовящийся теракт

 
Правоохранительные органы Австралии провели спецоперацию по предотвращению террористического акта на борту самолета, сообщает The Sydney Morning Herald.
 
В ходе спецоперации были арестованы четверо мужчин, у которых было изъято значительное количество материалов для самодельного взрывного устройства.
 
Премьер-министр Малколм Тернбулл заявил, что угроза теракта "достаточно реальна".
 
На фоне случившегося в аэропортах Австралии усилили меры безопасности как на внутренних, так и на международных рейсах.

Перестрелка в австралийском Мельбурне, есть жертвы
 
Напомним, ранее террористическая группировка "Исламское государство" совершила нападение в австралийском Мельбурне.

Источник: korrespondent.net
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