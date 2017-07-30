В Австралии предотвратили готовящийся теракт

Правоохранительные органы Австралии провели спецоперацию по предотвращению террористического акта на борту самолета, сообщает The Sydney Morning Herald.

В ходе спецоперации были арестованы четверо мужчин, у которых было изъято значительное количество материалов для самодельного взрывного устройства.

Премьер-министр Малколм Тернбулл заявил, что угроза теракта "достаточно реальна".

На фоне случившегося в аэропортах Австралии усилили меры безопасности как на внутренних, так и на международных рейсах.



Перестрелка в австралийском Мельбурне, есть жертвы

Напомним, ранее террористическая группировка "Исламское государство" совершила нападение в австралийском Мельбурне.

Источник: korrespondent.net