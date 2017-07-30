Король Марокко помиловал более тысячи демонстрантов

Король Марокко Мухаммед VI помиловал почти 1200 человек, помещенных под арест за участие в протестах на севере страны, передает AFP.

Часть помилованных участвовала в демонстрациях в портовом городе Эль-Хосейма и его округах. Помилованы были те, кто не совершал преступлений и не был замешан в серьезных инцидентах.



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Напомним, неспокойная обстановка в Эль-Хосейме установилась в октябре 2016 года, когда местный рыбак был раздавлен в мусоровозе при попытке извлечь оттуда конфискованную полицией рыбу. Гибель рыбака спровоцировала волну протестов.

Источник: korrespondent.net