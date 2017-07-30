В Стамбуле женщины вышли на марш против ограничений в ношении одежды

Сотни женщин в Стамбуле приняли участие в акции протеста против насилия и требований мужчин носить более традиционную одежду, передает Reuters.

Марш состоялся в субботу, 29 июля, и получил название "Не трогай мой образ". Женщины несли в руках вешалки с джинсовыми шортами, которые некоторые мужчины называют неподобающей одеждой.

В марше также приняли участие представители гей-сообщества и трансгендеры, чей марш был запрещен властями Стамбула в конце июня. Протестующие несли флаги и плакаты ЛГБТ-сообщества.



В Стамбуле против Эрдогана протестовали десятки тысяч

Отмечается, что в последнее время в Турции участились случаи морального и физического насилия по отношению к женщинам из-за их внешнего вида.

Источник: korrespondent.net