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30. 07. 2017

В Стамбуле женщины вышли на марш против ограничений в ношении одежды

 
Сотни женщин в Стамбуле приняли участие в акции протеста против насилия и требований мужчин носить более традиционную одежду, передает Reuters.
 
Марш состоялся в субботу, 29 июля, и получил название "Не трогай мой образ". Женщины несли в руках вешалки с джинсовыми шортами, которые некоторые мужчины называют неподобающей одеждой.
 
В марше также приняли участие представители гей-сообщества и трансгендеры, чей марш был запрещен властями Стамбула в конце июня. Протестующие несли флаги и плакаты ЛГБТ-сообщества.

В Стамбуле против Эрдогана протестовали десятки тысяч
 
Отмечается, что в последнее время в Турции участились случаи морального и физического насилия по отношению к женщинам из-за их внешнего вида.

Источник: korrespondent.net
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