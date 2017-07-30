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30. 07. 2017

Во Франции в грузовике-рефрижераторе нашли 26 мигрантов

 
Сотрудники спасательной службы обнаружили 26 мигрантов в холодильной камере грузового автомобиля на севере Франции, сообщает радиостанция Europe 1.
 
Спасателей вызвали сотрудники паромной переправы, расположенной возле города Дюнкерк. 
 
Среди мигрантов в грузовике-рефрижераторе также находился двухлетний ребенок, его вместе с матерью госпитализировали.
 
Мигранты намеревались попасть в Великобританию через Ла-Манш.

Беженцев в Греции переселят из лагерей в квартиры
 
Напомним, ранее в Венгрии начался судебный процесс по делу 11 человек, обвиняемых в массовой гибели беженцев, тела которых были обнаружены в автофургоне в Австрии в 2015 году.

Источник: korrespondent.net
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