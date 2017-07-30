Во Франции в грузовике-рефрижераторе нашли 26 мигрантов

Сотрудники спасательной службы обнаружили 26 мигрантов в холодильной камере грузового автомобиля на севере Франции, сообщает радиостанция Europe 1.

Спасателей вызвали сотрудники паромной переправы, расположенной возле города Дюнкерк.

Среди мигрантов в грузовике-рефрижераторе также находился двухлетний ребенок, его вместе с матерью госпитализировали.





Беженцев в Греции переселят из лагерей в квартиры Мигранты намеревались попасть в Великобританию через Ла-Манш.

Напомним, ранее в Венгрии начался судебный процесс по делу 11 человек, обвиняемых в массовой гибели беженцев, тела которых были обнаружены в автофургоне в Австрии в 2015 году.

Источник: korrespondent.net