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30. 07. 2017

Итоги 29.07: орден пилоту и разочарование Трампа

ЕС начал штрафную процедуру в отношении Польши

Еврокомиссия официально начала штрафную процедуру в отношении Польши. Это произошло после того, как один из законов о реформе польской судебной системы был опубликован и вступил в силу.

У Варшавы есть месяц, чтобы дать ответ на официальное уведомление Брюсселя. В зависимости от ответа польских властей или его отсутствия Еврокомиссия может перейти к следующему этапу штрафной процедуры.

Порошенко дал орден пилоту, посадившему в Стамбуле аварийный самолет

Президент Петр Порошенко наградил орденом За мужество III степени украинского летчика Александра Акопова, который 27 июля в сложных погодных условиях выполнил посадку пассажирского лайнера в аэропорту Стамбула имени Ататюрка.

Также глава государства позвонил Акопову и лично поблагодарил пилота за его поступок.

Очередная партия военной техники США прибыла в Грузию

В Грузию прибыла очередная партия американской военной техники, которая примет участие в международных военных учениях НАТО Достойный партнер-2017.

В портовой город Поти прибыла вторая партия бронемашин Страйкер. На военном аэродроме в Алексеевке близ Тбилиси встречали участников учений – военнослужащих Европейского командования армии США.

В Африке разбился украинский самолет

В островном государстве Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке потерпел крушение грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air. Члены экипажа получили травмы.

По предварительной информации, причиной крушения самолета стало попадание стаи птиц в правый двигатель во время взлета.

Динамо разгромило Карпаты

В матче третьего тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо одержало разгромную победу над львовскими Карпатами – 5:0. Поединок проходил в столице Украины, на НСК Олимпийский.

В Кривом Роге произошло землетрясение

В Кривом Роге был зафиксирован подземный толчок магнитудой 4,1 балла. Негативных последствий землетрясения нет. Было установлено, что на шахте Юбилейная в городе проводились подземные взрывные работы.

Накануне в Кривом Роге был зафиксирован смерч и пронесся ураган. 

Трамп разочаровался в Китае

Президент США Дональд Трамп заявил, что очень разочарован в Китае, потому что Пекин ничего не делает для решения ситуации с КНДР.

"Я очень разочарован в Китае. Наши глупые прошлые лидеры позволили им заработать сотни миллиардов долларов за год на торговле, но они ничего не делают для нас с Северной Кореей, а только говорят. Мы больше не будем это продолжать. Китай может легко решить эту проблему", – заявил американский президент.

Источник: korrespondent.net
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