Суды начали штрафовать за литовские номера - СМИ

В судах Киева и Одессы уже есть решения о наложении штрафов на владельцев нерастаможенных авто на иностранной регистрации за нарушение таможенных правил, сообщает Автоцентр.

В частности, Киевский апелляционный административный суд принял сторону Государственной фискальной службы и постановил взыскать с владельца Mercedes-Benz E320 на литовских номерах штраф в размере 300% от неуплаченной суммы таможенных платежей - 1 681 846 гривен. Mercedes на иностранной регистрации принадлежал жителю Черкасс.

22 декабря прошлого года ГФС выписала ему такой штраф за нарушение таможенных правил. Он смог обжаловать решение в суде первой инстанции, однако теперь апелляционный суд встал на сторону фискалов. У владельца Mercedes еще есть шанс на кассацию.

Кроме того, аналогичное решение Киевский апелляционный административный суд вынес и в отношении владельца Audi A4 на польских номерах. Штраф в этом случае оказался 443 000 гривен.

Перед этим уже было принято еще несколько подобных судебных решений. Например, жителя Одессы суд оштрафовал на 618 000, однако тот смог оспорить штраф.

Напомним, что по данным Государственной фискальной службы, с 2014 года в Украину ввезли 490,7 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией.

Источник: korrespondent.net