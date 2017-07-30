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30. 07. 2017

Минобороны увеличило финансирование спецопераций

 
Министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак заявил об увеличении финансового ресурса Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны.
 
В частности, Полторак пообещал, что необходимый финансовый ресурс для завершения строительства общежитий для инструкторов, постоянного состава и тех, кто прибывает в Центр Сил специальных операций на учебу, будет предоставлен уже на следующей неделе. 
 
 
"Денежное содержание спецназовцев значительно изменилось. Также было принято решение ко Дню Сил специальных операций каждому военнослужащему, проходящему службу, выдать денежную награду в размере 1 тысячи гривен", - отметил министр.
 
Он также добавил, что Министерство обороны получило 4 миллиарда гривен дополнительного финансирования, которые будут направлены на новейшее вооружение и оснащение, а также на строительство жилья для военнослужащих-контрактников.
 
Напомним, США за три года потратили более 600 млн долларов на материально-техническую помощь украинским военным и подготовку вооруженных сил Украины.

Источник: korrespondent.net
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