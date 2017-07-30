Лента RSS
Подписаться на ленту
30 июля 2017, воскресенье, 09:37
+24°C
Завтра +29°C
+24°C
Завтра +29°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,27
30. 07. 2017

В Таллине начали курсировать беспилотные автобусы

В рамках пилотного проекта для перевозки пассажиров в Таллине в субботу начали курсировать беспилотные автобусы, сообщает ERR.

Автобусы будут бесплатно возить пассажиров шесть дней в неделю на маршруте "Котел культуры - бульвар Мэри".

Одновременно на маршруте курсируют два автобуса. Один вмещает восемь пассажиров. Вход обеспечен и для пассажиров на инвалидных колясках. В каждом автобусе работает проводник, который знакомит пассажиров с новой технологией.
 
Беспилотные автобусы появились в рамках программы председательства страны в совете ЕС.
Одним из фокусов председательства является развитие технологий и их влияние на общества.
 
Пилотный проект будет продолжаться до конца августа, его стоимость - около 100 тысяч евро.
 
Напомним, что ранее полиция Эстонии нашла украденный 14 лет назад велосипед.
 
 

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.