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30. 07. 2017

Сутки в АТО: один военный погиб, семь ранены

 
За прошедшие сутки с 18 часов и до полуночи сепаратисты активизировали обстрелы украинских позиций, в результате боевых действий один украинский военный погиб, еще 7 получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.
 
Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили перемирие. Силы АТО 11 раз открывали огонь в ответ.
 
На Донецком направлении из гранатометов, минометов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки бандиты трижды били по опорным пунктам сил АТО в районе Авдеевки и Каменки.
 
 
Также противник применял гранатометы и стрелковое оружие возле поселка Пески и шахты Бутовка.
 
"На каждый обстрел со стороны бандформирований наши бойцы открывали плотный огонь в ответ, жестко заставляя преступников соблюдать режим тишины", - сообщили в штабе.
 
На Луганском направлении преступники из крупнокалиберных пулеметов вели огонь по укреплениям ВСУ в районе Станицы Луганской. А около полуночи вражеская БМП работала по Новозвановке.
 
На Мариупольском направлении почти в течение часа из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали украинские опорные пункты в Богдановке.
 
Напомним, что в зоне проведения АТО будет изменен формат несения службы полицейскими.

Источник: korrespondent.net
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