Спасатели предупреждают о грозах по Украине

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о сильных дождях, грозах и шквалах в отдельных областях Украины.

"30 июля в Украине, кроме западной части, порывы ветра 15-20 м/с, на Левобережье местами грозы", - говорится в сообщении на сайте ГСЧС.

Кроме того, в течение суток 30 июля по Киеву и Киевской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, ранее в Кривом Роге пронесся смерч.

В Украине 29-30 июля в большинстве областей пройдут дожди, но запад очистится от облаков и осадков – там будет преимущественно солнечно.

Источник: korrespondent.net