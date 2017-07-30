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30. 07. 2017

Спасатели предупреждают о грозах по Украине

 
Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о сильных дождях, грозах и шквалах в отдельных областях Украины.
 
"30 июля в Украине, кроме западной части, порывы ветра 15-20 м/с, на Левобережье местами грозы", - говорится в сообщении на сайте ГСЧС.
 
Кроме того, в течение суток 30 июля по Киеву и Киевской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
 
Напомним, ранее в Кривом Роге пронесся смерч.
 
В Украине 29-30 июля в большинстве областей пройдут дожди, но запад очистится от облаков и осадков – там будет преимущественно солнечно.

Источник: korrespondent.net
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