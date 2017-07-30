Лента RSS
Подписаться на ленту
30 июля 2017, воскресенье, 12:36
+24°C
Завтра +29°C
+24°C
Завтра +29°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,27
30. 07. 2017

В Германии стреляли в ночном клубе, есть погибшие

В результате стрельбы в ночном клубе немецкого города Констанц погибли два человека, сообщает Spiegel Online.

До стрельбы дошло около 4.30 утра в воскресенье. На место происшествия были отправлены полицейские и спецназовцы, поскольку сначала было неизвестно количество нападавших.

Посетители клуба после выстрелов в панике покинули здание или спрятались.

В результате стрельбы погибли два человека, в том числе 34-летний нападавший. Он получил несовместимые с жизнью ранения во время перестрелки с полицией и скончался в больнице.

Ранения также получил один из полицейских. Кроме него, тяжело ранены были еще двое людей.

Следствие считает, что нападавший действовал самостоятельно. Его мотивы пока неизвестны, следствие по делу продолжается.

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о наличии граждан нашей страны среди пострадавших в городе Констанц.
 
Напомним, в пятницу преступник, вооруженный кухонным ножом, напал в супермаркете Гамбурга на 50-летнего мужчину, который скончался на месте преступления. После этого он выбежал на улицу и ранил еще нескольких человек.
 
 
 

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.