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30. 07. 2017

В июле в зоне АТО уничтожили 600 взрывчаток

 
На Донбассе в июле 2017 года военные саперы обнаружили и обезвредили около 600 взрывоопасных предметов (ВОП), сообщает пресс-центр штаба АТО.
 
"Группами разминирования ВС Украины и пиротехническими расчетами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в июле разминировано более 29 гектаров местности, проверено около 14 километров дорог, найдено и уничтожено около 600 ВОП", - говорится в сообщении.
 
Так, в ходе выполнения задач по очистке местности от взрывоопасных предметов в районе населенного пункта Славянск (Маяки) обнаружено и обезврежено 207 ВОП.
 
 
Отмечено, что при разминировании саперы наткнулись на останки погибших воинов времен Второй мировой войны: один солдат Вермахта и шесть бойцов Советской армии периода 1943 года.
 
Напомним, ранее сообщалось, что с начала 2017 года пиротехники изъяли и уничтожили более 37 тыс. взрывоопасных предметов. 
 

Источник: korrespondent.net
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