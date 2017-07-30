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30. 07. 2017

В ЛНР пытали и отпустили украинскую блогершу

 
29 июля сепаратисты из ЛНР отпустили из плена украинского блогера Людмилу Сурженко со следами физического воздействия, сообщил в Facebook заместитель председателя Луганской ОГА Юрий Клименко.
 
По его словам, женщине самостоятельно удалось пересечь КПВВ Станица Луганская в тяжелом психологическом состоянии, после чего ей была оказана необходимая медицинская помощь.
 
 
Луганчанку Людмилу Сурженко (псевдоним в соцсетях Людмила Ясная) задержали 13 июля в Луганске при пересечении линии разграничения в районе КПВВ Станица Луганская, на блокпосту боевиков так называемой ЛНР.
 
 
Поводом для задержания стало невыполнение Сурженко команд боевиков. Клименко уточнил, что женщина является инвалидом детства по слуху, пользуется слуховым аппаратом, на котором в то время вышли из строя аккумуляторы.
 
В дальнейшем так называемое "МГБ ЛНР" осуществляло давление на украинскую гражданку, в том числе физическое (плоскогубцами поврежден палец на руке) с целью обнародования в дальнейшем видео с ее "признаниями" в работе на украинские спецслужбы.
 
Ранее, на Донбассе из плена сепаратистов освободили двух человек. 

Источник: korrespondent.net
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