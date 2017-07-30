Лента RSS
Подписаться на ленту
30 июля 2017, воскресенье, 14:07
+24°C
Завтра +29°C
+24°C
Завтра +29°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,27
30. 07. 2017

В Ровенской области машина снесла пост патрульных

 
В Ровенской области на въезде в райцентр Сарны произошло ДТП – автомобиль столкнулся с маршруткой, после чего врезался в пост патрульной полиции. 
 
"По информации полицейских, водитель автомобиля Mazda СХ-6 из Рокитновского района не предоставил преимущества в движении рейсовому автобусу "Богдан", который ехал по главной дороге с кольцевым движением. Снесенный постовой домик упал на патрульное авто. К счастью, обошлось без жертв", - сообщил председатель Ровенского областного совета Николай Драганчук.
Фото с места происшествия
 
Потерпевшим оказали медицинскую помощь. 
 
Напомним, что в Киеве на проспекте Маяковского автомобиль на большой скорости врезался в маршрутку, который стоял на остановке. В результате аварии пострадала жена водителя автомобиля.
 
В Киеве маршрутки устроили ДТП на остановке
 

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.