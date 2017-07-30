В Ровенской области машина снесла пост патрульных

В Ровенской области на въезде в райцентр Сарны произошло ДТП – автомобиль столкнулся с маршруткой, после чего врезался в пост патрульной полиции.

"По информации полицейских, водитель автомобиля Mazda СХ-6 из Рокитновского района не предоставил преимущества в движении рейсовому автобусу "Богдан", который ехал по главной дороге с кольцевым движением. Снесенный постовой домик упал на патрульное авто. К счастью, обошлось без жертв", - сообщил председатель Ровенского областного совета Николай Драганчук.

Фото с места происшествия

Потерпевшим оказали медицинскую помощь. Напомним, что в Киеве на проспекте Маяковского автомобиль на большой скорости врезался в маршрутку, который стоял на остановке. В результате аварии пострадала жена водителя автомобиля. В Киеве маршрутки устроили ДТП на остановке

Источник: korrespondent.net