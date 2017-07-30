Шотландия обеспокоена судьбой виски из-за Brexit

Браун также указал на недопустимость рассмотрения британским кабмином «торговых сделок, которые угрожают ценности и репутации шотландских продуктов». Отдельно он отметил беспорядок, который, по его словам, лежит в основе позиции королевства по Brexit.

Министр добавил, что Шотландия должна быть уверена в том, что будущие соглашения между Великобританией и ЕС «не будут угрожать источникам существования наших фермеров и производителей».

В августе 2016 года после того, как стали известны итоги голосования по Brexit, продажи шотландского виски выросли на 30-40 процентов. «Это как "черная пятница" для виски»,— рассказал тогда представитель ретейла на The Whisky Exchange Дон Дэвис, отметив, что «был сумасшедший всплеск продаж».

В ходе голосования о Brexit в июне 2016 года Англия и Уэльс высказались за выход из Евросоюза, в то время как Шотландия и Северная Ирландия — против.

Ранее Британия и ЕС утвердили план переговоров по Brexit. Переговоры должны завершиться к 31 марта 2019 года, иначе Британия покинет Евросоюз без подписания двустороннего договора.