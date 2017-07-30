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30. 07. 2017

Четыре арабские страны обсудят введение новых санкций против Катара

Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет проведут встречу, на которой, предположительно, обсудят введение новых экономических и политических санкций против Катара, сообщает Reuters со ссылкой на газету «Аль-Хаят».

Встреча пройдет в воскресенье на уровне глав МИД в столице Бахрейна Манаме. Ожидается, что министры «введут санкции, которые будут постепенно оказывать влияние на экономику Катара», цитирует агентство источники арабской газеты.

Накануне новостное агентство Бахрейна BNA передавало, что король Хамад ибн Иса Аль Халифа встретился с министрами иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ и Египта и заявил о необходимости сотрудничества ради борьбы с терроризмом.

Напомним, что 22 июня Катару передали список из 13 требований, который включал в себя закрытие телеканала Al Jazeera и турецкой военной базы, прекращение дипломатических отношений с Ираном и контактов с организацией «Братья-мусульмане». Также речь идет о прекращении Дохой актов провокации, борьбе с терроризмом, отказе от предоставления финансовой помощи террористическим организациям, невмешательстве во внутренние дела других государств.

За две недели до этого Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах, а также в поддержке терроризма. К бойкоту позднее присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания, Союз Коморских Островов.
 
Катар потребует компенсацию из-за блокады арабских стран
 

Источник: korrespondent.net
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