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30. 07. 2017

Америка успешно испытала противоракету THAAD

Соединенные Штаты испытали на Аляске системы противоракетной обороны THAAD, передает NBC News.

Самолет американских ВВС произвел пуск баллистической ракеты, которую успешно перехватила система ПРО, сообщает Агентство по противоракетной обороне США.

По словам главы ведомства Сэма Гривса, это испытание поможет США "оставаться на шаг впереди растущей угрозы".

Ранее сообщалост, что Военно-морской флот США провел испытание фактически первого лазерного оружия в мире.

THAAD - противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. Головной подрядчик - Lockheed Martin Missiles and Space.

В комплексе THAAD применена так называемая концепция "кинетического перехвата" - для поражения цели используется только кинетическая энергия аппаратного блока, выделенной боевой части (БЧ) нет.

Источник: korrespondent.net
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