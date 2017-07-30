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30. 07. 2017

Корреспондент RT погиб при ракетном обстреле в Сирии

Корреспондент RT Халид аль-Хатыб погиб при ракетном обстреле боевиками террористической организации "Исламское государство" в сирийской провинции Хомс, сообщает телеканал.

"Телеканал RT сообщает о гибели своего корреспондента, Халида аль-Хатыба, который был убит сегодня, 30 июля, во время информационного освещения операции сирийской армии против боевиков ИГ в районе Эс-Сухна на востоке провинции Хомс", - говорится в сообщении на арабской версии сайта.

Кроме того, при обстреле был ранен оператор RT.

В июне французская журналистка Вероник Робер умерла от ранений, полученных при взрыве в иракском Мосуле.

Источник: korrespondent.net
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