Комбата ДНР Погодина отпустили в Крыму на свободу

В Крыму из следсвенного изолятора выпустили бывшего командира батальона ДНР Керчь Вадима Погода, которого обвиняют в убийстве подростка на Донбассе. Об этом пишет российский блогер Александр Тверской и адвокат Погода Глеб Глинка в Facebook.

"Российский оккупант Вадим Погодин из батальона Керчь, расстрелявший в июне 2014 года на Востоке Украины украинского школьника Степана Чубенко (пять пуль в голову, предварительно выбиты все зубы) сегодня оказался дома. Его отпустили из СИЗО Симферополя", - отметил Тверской.

Что касается двоих других фигурантов по этому делу - один из них отпущен, местонахождение другого неизвестно.

Напомним, 21 июля генпрокуратура попросила российских коллег передать Украине Погодина.

Три года назад Погодин командовал батальоном ДНР под названием Керчь и носил одноименный позывной. Он участвовал в боях в Славянске, Краматорске и Донецком аэропорту.

По данным СМИ, Погодину инкриминируют ряд тяжелых преступлений: пытки украинских пленных и убийство 16-летнего футболиста из Краматорска Степана Чубенко.

8 мая прошлого года убитый Чубенко посмертно награжден орденом Народный Герой Украины. 21 ноября 2016 года в школе, где он учился, открыта мемориальная доска.

Погодин бежал в Крым и был задержан по линии Интерпола в Ялте 20 июня по подозрению в убийстве и похижении людей, после чего его отправили в Симферопопьское СИЗО.

4 июля сообщалось, что Россия готовит экстрадицию Погодина в Украину.

Источник: korrespondent.net