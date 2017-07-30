В Севастополе прошел парад российских ВМФ

В Севастополе День ВМФ РФ отпраздновали военно-морским парадом, на котором военная техника произвела демонстрационные стрельбы, передает RT.

В параде приняли участие фрегат Херсонес, учебный корабль Перекоп, ракетный крейсер Москва и дизель-электрическая подводная лодка Старый Оскол. В небе летали вертолеты Ка-27 и истребители Су-30СМ.

Российский президент Владимир Путин, принимал парад в Сенкт-Петербурге. Там он заявил, что в 2017 году Россия планирует ввести в строй еще 30 кораблей и судов.

9 мая в Крыму провели три военных парада - в Севастополе, Керчи и Симферополе.

Источник: korrespondent.net