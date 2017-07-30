Бомбардировщики США пролетели над Корейским полуостровом

Над Корейским полуостровом пролетели два американских бомбардировщика Rockwell B-1 Lancer в ответ на ракетные испытания Северной Кореи, передает Reuters.

Как заявили в американских Военно-воздушных силах, полеты самолетов были прямым ответом не только на недавние испытания КНДР, но и на пуск Пхеньяном ракеты Хвансон-14, который был совершен 4 июля.

Бомбардировщики вылетели с авиабазы Гуам на одноименном острове в Тихом океане. Как заявили в ВВС США, во время полета к ним присоединились японские и южнокорейские самолеты.

В четверг, 28 июля, КНДР запустила баллистическую ракету, которая пролетела 45 минут. Она упала в море в районе японской исключительной экономической зоны.

Как рассказали в Пентагоне, Северная Корея произвела запуск межконтинентальной ракеты.

Источник: korrespondent.net